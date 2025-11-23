基隆1老翁在宮廟引爆身上爆裂物 臟器外露 傷重不治

基隆1名88歲的湯姓老翁在調和街萬安堂天公爐前引爆身上的爆裂物，腹部重創、臟器外露，警方在現場拉起封鎖線蒐證。（記者趙智偉翻攝）

88歲的湯姓老翁，23日上午在基隆市調和街萬安堂宮廟參拜後，疑自行引爆攜藏在腹部的爆裂物，瞬間腹部重創、臟器外露，警、消馳赴現場迅速將湯送醫急救，延至下午宣告不治。

平日常到調和街萬安堂參拜、聊天泡茶的湯姓老翁，23日上午8時30左右，一如往常、毫無異樣的前往萬安堂，獨自站在天公爐參拜後，疑點燃藏放在腹部的爆裂物，由於爆炸威力強大，湯被彈飛仰倒，現場血跡斑斑，當時在宮廟的民眾發現，立即向警、消報案。

基隆市消防局中正分隊派員馳赴現場，見湯姓老翁尚有絲毫意識，但腹部傷勢嚴重，臟器外露，便迅速將湯送往基隆長庚醫院急救，到院時無呼吸、心跳，醫護人員緊急手術、全力搶救，但仍因傷重於下午宣告不治。

基警二分局偵查隊、八斗子派出所接獲報案，立即封鎖現場蒐證，並調閱監視器還原案發過程，初步了解，湯姓老翁原從事漁業工作，會製作簡易的爆裂物。全案已由警方向基隆地檢署報驗，以釐清死因。

臺灣新生報關心您︰勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995