基隆2年全面汰換電動公車恐跳票 明年只能換30輛電巴

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車老是拋錨，市府去年提出2年全面汰換為電動巴士恐跳票！市長謝國樑表示，受財源及場站電動樁等基礎設施建置影響，無法在2年內全部汰換電動巴士，可能要4至5年才能完成；公車處長鍾惠存表示，預估明年底3場站、30輛電動巴士上路。

基隆市議員許睿慈在施政總檢討時指出，今年6月30日大武崙線和10月27日104新豐街路線公車，都出現車門敞開公車照車的危險情況，不到半年就發生2次，市府的汰換電動巴士呢？她諷刺說「市民搭敞篷車去碧砂漁港看煙火！」錢要花在刀口上。

市長謝國樑表示，基隆公車老舊，最近拋錨的大多是車齡10年、12年的公車，此外，他澄清司機絕對不會知道車門敞開還繼續駕駛，司機經通知後一定會停下來。

對於要在2年內全面汰換電動巴士的計畫，受財源及場站基礎設施建置影響，沒法在2年內全面汰換電動巴士，可能要4至5年才能完成，但明年底會有30輛的電動巴士。

公車處長鍾惠存指出，已再三要求公車司機確認公車門關閉才開車，如果有狀況無法關閉就請乘客下車，公車處調派車輛接駁。

至於電動巴士，市府今年6月評估，原本的預算低估了，受大環境營造業缺工成本上升，基隆公車場站多位於山坡地上，施做充電樁、管線等必須經水土保持審查，時間拉長、費用增加，因此整個期程須調整，明年底會有3處不必水土保持的場站和30輛電動巴士上路。

基隆市原定全面汰換電動巴士，預計今年採購93輛電動巴士、2026年採購71輛電動巴士，其中大型電動巴士有123輛大型電巴士及41輛中型電動，預估在2027年第3季完成交車。

基隆市全面汰換電動巴士計畫將延後。(記者盧賢秀攝)

