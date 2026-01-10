基隆2高職產學合作 培育無人機、空拍專業人才

台灣無人機訓練研發協會理事陳柏橋(左三)與基隆培德工業家事職業學校校長吳佳嬅簽署產學合作。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕無人機逐漸被廣泛運用，為培育無人機專業人才，台灣無人機訓練研發協會與基隆市培德工業家事職業學校簽署「無人機飛行學院場地建置與教學合作」產學合作，包括無人機飛行訓練、證照考取、維修與組裝教學，及產業應用課程。國基隆商工航空電子科也與中嘉寬頻─吉隆跨域產學合作，科技應用影像創作。

台灣無人機訓練研發協會將在培德校內規劃專業無人機飛行與考照場域，結合教學課程、實務操作與證照訓練，培養學生與社會所需的無人機專業人才。

廣告 廣告

台灣無人機訓練研發協會理事長陳柏橋指出，無人機應用日益廣泛，從空拍測繪、巡檢、農業到智慧城市發展，專業人才需求持續增加。透過與學校合作建置培訓場地與教學系統，將有助於培育具備操作能力、法規知識與實務經驗的無人機專才。

基隆商工校長林子建與中嘉寬頻北一平台長張維民、中嘉寬頻吉隆總經理李宇屏簽署產學合作意向書，雙方邁入第5年合作。林子建表示，透過科技與媒體跨域的合作，學生可以回望自己生活的城市，理解公共議題並具備表達能力。

合作專案的主要推手蔡宗和老師表示，在航電科除引入「媒體識讀」課程，利用空拍及影像製作、應用的訓練，成為跨域教學的重要主軸。

李宇屏表示，學生能運用所學投入影像紀錄及公共頻道影片製作，不僅展現學用合一的成果，也成為地方媒體與教育共享資源的重要實踐。

參與的航電科學生表示，參加路跑、長泳的空拍直播，或是在基隆市區的空拍，到現場才發現要做得好，技術其實要更熟練。空拍看起來簡單，但不夠熟練真的會跟不上節奏，尤其是大型活動的直播，受益良多。

台灣無人機訓練研發協會與基隆培德工業家事職業學校簽署產學合作。(記者盧賢秀攝)

台灣無人機訓練研發協會與基隆培德工業家事職業學校產學合作，培育無人機專業人才。(記者盧賢秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「彰化版龍虎塔」爆紅！屋主出面揭祕全說了

新竹跌破4度！18縣市低溫特報 今晚又有大陸冷氣團南下

全台「凍番薯」！今年首波寒流達標

韓國「THE NORTH FACE」13款羽絨衣驚傳造假！官方認了道歉退款

