基隆28校水表前水質合格 2校水塔有異味水車供應

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆河近日受到油污染，台水公司採集新山淨水場供水範圍內基隆市28所學校檢驗，水表前水質均合格，但建德國小及安心幼兒園反映水塔內的水質有異味，市府今天上午安排水車到校供水。

台灣自來水公司表示，由暖暖淨水場、六堵淨水場、安樂淨水場及貢寮淨水場支援供水的基隆市學校，水質尚無疑慮，經確認受影響區域及管路，包含信義區、七堵區、仁愛區、安樂區及中山區共28所學校，昨天到校收取水表前直供水或水塔上層水檢驗，校長及老師假日配合到校，完成取水，經檢測水表前水質均合格。

廣告 廣告

基隆市政府教育處表示，建德國小及安心幼兒園反映，水塔出水後水質有異味，教育處連夜協調安排水車，今天上午7時30分到校供水，確保供餐作業等民生用水無虞，並提供礦泉水讓師生飲用，校方也同步清洗水塔，以保障師生用水安全。

教育處長徐嬿立指出，各校會配合台水公司建議全面清洗水塔，進一步保障校園飲水及餐食安全，教育處並安排各校檢驗飲水機，各校可先緊急採購礦泉水因應，經費由市府支應，另設有廚房的學校，也將升級水質防護過濾系統，預計12月裝設完成。（編輯：張銘坤）1141201