基隆3區自來水驚傳有油味！比加油站油氣濃烈 竟是基隆河遭油汙汙染

基隆信義區、安樂區的民眾反映自來水有汽油味，自然水公司追查，發現基隆河遭到油汙汙染，抽水站獲報後立即停止抽水，並清理新山淨水廠，但仍然有部分汙染原水進入管網。自來水公司也針對部分管線強制排水，目前已經在基隆河設置攔油索，並沿線追查可能的汙染源。

大量自來水從排水孔裡面噴出，因為就在27號上午，基隆市部分民眾發現自家自來水飄出油味，第一時間通報後，發現是基隆河遭到油汙汙染，部分原水流入自來水管線，自來水公司趕緊進行管線排水。

事發一天後，民眾表示還是有很重的味道，且異味比加油站的油氣還要強烈，甚至嚴重到漱口後會殘留在喉嚨中難以清除。居民發現連洗淨的衣物都會附著上這股難聞的氣味，還要在用水前使用額外的過濾器進行處理，才能勉強降低氣味。

自來水公司表示，目前主要影響範圍在基隆七堵區、安樂區、仁愛區，而新山淨水廠已全面清理，並改由新山水庫送水，可能是部分原水進入網管家戶才會有油味。自來水公司強調會持續監測水質狀況，民眾增加用水量的部分也會由台水負責支出。另外基隆市環保局已在基隆河設置攔油索，並沿線追查可能的汙染源。

基隆／蔡志恆、高妍柔、沈咨沂 責任編輯／施佳宜

