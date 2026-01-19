基隆3煞為百萬債囚禁虐死7旬翁 冰屍1個月後乙炔焚屍...主嫌判12年

2024年基隆發生討債囚禁虐殺案，主嫌遭判刑12年有期徒刑。翻攝畫面

基隆市前年發生一起駭人聽聞的討債命案，男子陳張成因與年近70歲的趙姓老翁有金錢糾紛，夥同友人江德山、吳志傑將趙翁強押囚禁並施暴，導致趙翁傷重不治，3人事後不僅多次轉移遺體，還將屍體冰藏冷凍櫃近1個月，最後動用乙炔焚屍企圖滅跡，仍遭警方查獲，基隆地院審理後，依共同剝奪他人行動自由致死、損壞遺棄屍體等罪，判處陳張成12年徒刑，其餘2人分別判處11年及11年6月徒刑。

判決指出，趙姓老翁數年前因運毒案入獄，出獄後向陳張成宣稱名下擁有土地，多次向陳借款周轉，陳男計算連本帶利債務高達百萬元，未料趙翁事後卻避不見面。前年11月27日，趙翁在基隆火車站南站出沒時，被江德山發現後通報，陳男隨即找來吳志傑到場，3人將趙翁帶回住處討債，卻發現趙翁所稱土地其實與家人共有，根本無法過戶抵債。

法院認定，陳男等人因此惱羞成怒，將趙翁囚禁在活動空間僅76公分的狹小處所，除吃飯、上廁所外幾乎無法活動，期間還不斷遭到毆打。前年11月30日深夜，吳志傑持直徑35公厘的粗熱熔膠條持續施暴，趙翁因傷勢過重身亡。

陳男等人見狀後，將遺體載往台中尋找棄屍地點，因屍體腐敗發臭，還購買大型塑膠桶裝屍，輾轉棄置新北市平溪山區後，又擔心曝光，數度移動遺體，先將屍體載往十分寮露營區清洗以降低屍臭，再送至基隆七堵區倉庫放入冰櫃冷藏，藏屍近1個月，期間因氣味難聞，3人竟動念以乙炔焚屍滅跡，卻焚燒失敗。

前年12月29日，陳男等人將載有遺體的貨車停放在基隆市東光、培德路口路邊，因行跡可疑遭民眾檢舉，警方獲報到場查獲趙翁遺體，整起命案因此曝光。法院審理時，3人辯稱僅是囚禁討債，無殺人犯意，但法官認為囚禁環境惡劣，施暴行為足以預見高齡被害人可能死亡，3人行為與死亡結果具因果關係，依法從重量刑。



