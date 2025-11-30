基隆4年4次藍都贏 謝國樑：鐵板一塊

國民黨基隆市黨部11月30日舉辦131周年黨慶活動，黨主席鄭麗文（後右二）表示，期望明年基隆再次開出高票，讓基隆市民再贏一次。（徐佑昇攝）

基隆市4年來歷經4次選戰，結果都是國民黨勝出，市長謝國樑11月30日強調，他和立委林沛祥「比親兄弟還要親」，在兩人合作下基隆將會是「鐵板一塊」，沒有辦法攻進來。國民黨主席鄭麗文表示，市民在兩次罷免都用超高選票證明不喜歡撕裂，痛批賴清德總統耍流氓、耍無賴，呼籲只有把台灣交給國民黨，大家才會安心。

國民黨基隆市黨部昨舉辦131周年黨慶活動，鄭麗文指出，基隆經過市長、立委兩次罷免洗禮，「真的有夠累」，謝國樑剛當選，就面對來自民進黨、罷免團體刁難抹黑，接下來綠營又搞全台大罷免，市民都用超高選票證明不喜歡撕裂、惡鬥和對立，希望政治人物好好做事，把心思放在為民服務上面。

謝國樑表示，他和林沛祥比親兄弟還要親，也從未因罷免案喪志，他們會全力合作推動基隆市政，基隆市將會是鐵板一塊，完全沒有辦法攻進來，未來只會有更多政績呈現給市民。

他說，基隆推動行人友善政策，據交通部統計今年4月至10月，基隆行人死傷事故數比去年同期下降50％以上，目前已是全台行人事故最低縣市；另市府從廟口愛四路開始整平騎樓，每年以5000平方公尺速度，「像推土機一樣」市區在2至3年內就能完全整平。

此外，鄭麗文指出，大罷免後她感到非常遺憾，賴總統並沒有因為大罷免失敗改變路線和思維，仍不放過國會和地方政府。《財劃法》是立法院三讀通過的法律，賴總統在做台南市長時也爭取地方要多一點錢，因為地方政府最了解地方需要和人民心聲，結果法律通過後，賴政府竟可以藐視國會多數、耍流氓，「錢不給你就是不給你」，那都是地方要來照顧弱勢的。

鄭麗文還說，藍營提出提升職業軍人待遇法案，但賴政府竟不依法編列預算，如果沒有給軍人合理待遇、該有的尊嚴，說要保衛台灣、支援國防，根本不能信。

她強調，把台灣交給國民黨，大家才會安心，希望基隆明年再次開出高票，讓基隆市民再贏一次，也讓國民黨從台灣頭贏到台灣尾。

綠營在基隆可望推出議會議長童子瑋參選市長，民進黨基隆市議員施偉政表示，謝國樑與其喊基隆是鐵板一塊，不如把心思多花在基隆民生問題上，否則「藍天」也有可能變成「綠地」。