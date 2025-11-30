基隆4年4次選舉藍都贏 謝國樑：基隆「鐵板一塊」

中國國民黨基隆市黨部30日舉行131周年黨慶活動，基隆市長謝國樑強調，他和立委林沛祥「比親兄弟還要親」，在兩人合作下，基隆市未來選舉將會是「鐵板一塊」，沒有辦法攻進來。（徐佑昇攝）

中國國民黨基隆市黨部30日舉行131周年黨慶活動，黨主席鄭麗文也至現場一同慶祝，並感謝基隆市民在過去4年市長、立委選舉及反惡罷中力挺市長謝國樑及立委林沛祥。謝國樑強調，他和林沛祥「比親兄弟還要親」，在兩人合作下，基隆市將會是「鐵板一塊」，沒有辦法攻進來。林沛祥表示，他很感激基隆人的支持，再363天後就要舉行市長投票，「沒有拿到行政權，沒有當選，一切都是廢話」，並呼籲民眾投票支持謝國樑連任。

謝國樑表示，這3年來國民黨執政的基隆市努力完成了各項工作，首先在行人友善政策方面，交通部今年4月統計至10月，基隆的行人的事故比去年同期下降50％以上，數字大幅改善，現在已是全台行人事故最低的縣市。

謝國樑指出，在騎樓整平方面，市民都感受到了，市府從廟口愛四路開始到所有的街道，每年大概以5000平方公尺的速度，「好像推土機一樣」一直整平，市區在兩三年內，就可以完全整平，還給用路人、行人一個最好的行人空間。

謝國樑強調，雖然他和林沛祥不斷的被罷免，但是他們從來沒有喪志，也沒有憂愁。「我哥哥聽了可能不是很高興」，謝國樑笑說，他跟他最好的夥伴、「比親兄弟還要親」的林沛祥全力合作來推動基隆市政，在鄭麗文以及副主席李乾隆的領導下，「基隆市將會是鐵板一塊，完全沒有辦法攻進來」，只會有更多的政績呈現給市民。

林沛祥表示，他身為國民黨基隆市黨部主委，再過363天就要再一次選舉，民主政治就是票多的贏票少的，他更酸，不是賴清德總統說「票少的不算哦」。

林沛祥說，基隆經過兩次大罷免，他曾和謝國樑很心酸的聊過，他們兩人每年都在選舉。2022年謝國樑選市長、2023年他競選立委、2024年謝被罷免、2025年換他被罷免，到明年謝國樑又要選，基隆人真的很累。

林沛祥強調，他和謝國樑及國民黨都很感激基隆人的支持，因為遇到這麼多的抹黑造謠，這麼多惡劣、惡質的攻擊，在資源極度不對稱之下，國民黨做事不造謠、不抹黑，好好守護基隆，這是國民黨、市政府、市議會和國會辦公室一直秉持的信念。

林沛祥呼籲，民主可貴之處就是從「砍人頭」變成「數人頭」，人頭數多的贏家，人頭數少的是輸家，「沒有拿到行政權，沒有當選，一切都是廢話」，並請民眾投票支持謝國樑以及國民黨提名議員，讓基隆變得更進步更幸福。

