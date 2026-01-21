基隆4萬戶停水惹民怨！市府要求賠償 台水承諾主動辦理減免

基隆市麥金路自來水管破漏影響4萬多戶用水，有些用戶停水3天以上，引起民怨。 圖：基隆市政府／提供

[Newtalk新聞] 基隆市麥金路自來水管破漏影響4萬多戶用水，有些用戶停水3天以上，引起民怨，市府認為台灣自來水公司通報機制有缺失，要求補償用戶。台灣自來水公司指出，本次情況為公司主動巡檢發現漏水，第一時間辦理緊急搶修，並通報低溫各級單位，後續會加強通報流程。至於受影響用戶會依章程，按停水天數主動減免基本水費。

基隆麥金路管線破漏，15日上午開挖，但市府下午才通知要停水23小時，後續甚至變更工法延到39小時才復水，有的住戶到17日晚上都還沒水，引起民怨。對此，基隆市府昨日召開記者會，認為是水公司未依SOP通報，要求麥金路優先更換老舊水管並補償。

面對市府究責，台水公司也發聲明指出，本次情況為公司主動巡檢發現漏水，第一時間辦理緊急搶修，並透過既有通報機制向基隆市政府、各級民意代表及里長公告停水資訊，針對部分市民未能即時掌握相關訊息，台水公司已就通報流程進行檢討。

台水公司進一步說明，搶修工程於15日下午4時起，4時34分透過既有通報機制向基隆市政府、各級民意代表及里長公告停水資訊，並於搶修前及期間持續與基隆市政府保持密切聯繫，全力投入搶修作業，並於17日8時搶修完成，以新聞稿公告於里長群組、議員群組、市府專案臨時群組通知。

但對於部分市民未能即時掌握相關訊息，台水公司已就通報流程進行檢討，精進停水時機選擇、加強停水宣傳方式與地方政府高層主管溝通等，會依公司營業章程規定主動辦理減免。

針對本次麥金路漏水管段，台水公司已完成搶修，並規劃後續管線抽換工程，將與基隆市政府協調後推動執行；同時已啟動第二期降低漏水率計畫(114年至121年)，預計於基隆地區投入14.45億元辦理老舊管線汰換，以降低漏水風險、提升供水穩定性，確保用水權益。

