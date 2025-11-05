基隆4鄰里停車場聯合開工 增加209汽車位、78機車位

基隆市政府盤點閒置公有土地，規劃4處鄰里停車場，今天在基市安樂區樂利二街62巷舉辦「鄰里停車場聯合開工動土典禮」。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕為了解決基隆市區停車不易的老問題，基隆市長謝國樑盤點公有閒置土地，透過整合再利用，今天(5日)在安樂區樂利二街62巷舉辦「鄰里停車場聯合開工動土典禮」；包括安樂區麥金路11巷、樂利二街62巷、中山區文明路150巷、中正區中正路182巷的4處停車場，將陸續開工，預計可新增209個小型汽車停車位及78個機車位，設置16席電動汽車充電裝置，盼緩解民眾停車大不易的壓力。

謝國樑表示，市府持續盤點全市公有閒置土地，透過整合與再利用，逐步規劃7個行政區路外停車設施，期望有效緩解停車壓力，並兼顧交通順暢與環境品質。他強調，停車問題是市民日常生活的重要議題，市府會持續努力優化交通動線、讓停車設施更完善，讓基隆朝向舒適宜居的城市邁進。

交通處長陳耀川指出，這4處鄰里停車場完工後，預計可新增209個小型車位及78個機車位，並設置16席電動汽車充電裝置，全面提升基隆停車空間供給與綠能配套。

陳耀川補充說，因應基隆多雨氣候，停車場鋪面採用混凝土鋼性材質，場內停車格明確劃設，並以人行道與巷弄區隔，兼顧安全與維護管理。基地周邊將保留部分原生植栽，增設綠化景觀與照明設施，營造舒適、安全的停車環境。

