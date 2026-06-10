基隆4.5顆星旅宿宣布熄燈 大票旅客不捨嘆：還想要再去的說

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倉箱蜜境文旅宣布歇業。（圖／翻攝臉書／Hotel Begins 倉箱蜜境文旅）

位於基隆八斗子的設計旅宿「倉箱蜜境文旅（HOTEL BEGINS）」近日無預警宣布將結束營運。業者於8日在社群平台發布公告表示，因營運規劃調整，將營運至7月14日止，並自7月15日起停止對外營業。消息曝光後，引發不少曾入住旅客不捨，紛紛留言表達惋惜之情。

倉箱蜜境文旅在公告中表示，感謝多年來旅客的支持與陪伴，並以「旅程有終點，回憶沒有」向旅客道別。業者指出，能夠成為許多人旅行中的一部分，是團隊一路以來最珍惜的收穫，也感謝外界多年來的肯定與鼓勵。

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針對後續訂房安排，業者表示，凡入住日期為7月15日（含）之後的訂單，將由飯店統一協助取消，旅客無須另外來電辦理，相關通知也將陸續透過電子郵件寄送。

至於已完成預訂的旅客，若希望提前至7月14日（含）前入住，可主動與飯店聯繫調整住宿日期，不過實際安排仍須視房況而定。

熄燈消息傳出後，不少網友湧入留言區表達不捨。「結束營業，實在太可惜！我也入住過，這文旅超舒服，食物很好吃，整所文旅很高質，還想再去基隆遊玩時再入住！希望快有金主投資這文旅」、「很不錯的旅宿！好遺憾啊！」、「之前帶孩子去住過，早餐也超級好吃！覺得你們是基隆最棒的住宿的說」。

倉箱蜜境文旅位於八斗子地區，鄰近國立海洋科技博物館及海科館車站，交通便利。旅宿以結合海洋、生態及地方文化為特色，打造具設計感的住宿空間，並透過導覽活動帶領旅客認識基隆沿海環境與自然生態，成為不少旅客造訪基隆時的住宿選擇。

憑藉獨特定位與服務品質，倉箱蜜境文旅在Google評論平台累積4.5顆星評價，獲得不少遊客好評。如今宣布即將結束營運，也讓許多支持者感到惋惜，並在社群平台留言感謝業者多年來的陪伴與付出。

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