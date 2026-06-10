基隆4.5顆星旅宿熄燈 旅客超錯愕：唯一新飯店倒了

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【黃詩淳／綜合報導】在Google擁有4.5顆星的基隆設計旅宿「倉箱蜜境文旅（HOTEL BEGINS）」，8日無預警在粉專宣布，將於7月14日結束營運，消息一出後，讓不少旅客都相當錯愕與惋惜。

「倉箱蜜境文旅」8日發文表示，因營運規劃調整，將營運至7月14日止，並從7月15日起結束對外營業服務，公告也感謝多年來支持的旅客，感性表示「旅程有終點，回憶沒有」，能成為旅人旅程中的一部分，是他們最大的榮幸。

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另外，旅宿也公告後續訂房處理方式，凡7月15日（含）後入住的訂單，業者會統一協助取消，旅客無須自行致電辦理，後續也會主動發相關E-mail通知；若想把入住時間提前到7月14日（含）之前，可直接與飯店聯繫調整日期，但仍須依實際房況安排。

熄燈消息曝光後，讓不少旅客都相當不捨，「基隆唯一的新飯店竟然就這樣倒了」、「這裡的環境非常好，我住過好幾次真可惜」、 「非常喜歡你們家！很用心經營、餐點也好吃」、 「什麼？！好突然啊，太可惜了…覺得你們把基隆在地生態、文化與特色結合的很好，特別是每次住宿的生態導覽，都讓我們更認識基隆 」。

「倉箱蜜境文旅」位於基隆八斗子，緊鄰海洋科技博物館與海科館車站，不僅結合在地海洋文化、生態特色，還有設計感住宿空間，讓不少旅客都相當喜愛，在Google擁有4.5顆星高評價。

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