基隆4.5顆星祕境旅宿宣布熄燈 大票旅客錯愕：居然要關了

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基隆倉箱蜜境文旅將在7月14日結束營運。（翻攝自Hotel Begins 倉箱蜜境文旅官網）

位於基隆八斗子的「倉箱蜜境文旅」（HOTEL BEGINS），在Google獲得4.5顆星好評，沒想到業者近日突然宣布，將在7月14日結束營運，消息震驚不少旅客。

業者8日無預警發文「海風依舊吹拂，潮汐依然往返。而屬於HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅的這段旅程，也即將畫下句點。」宣布因營運規劃調漲將於今年7月14日熄燈，感謝每位曾經停留的旅人，「謝謝您將旅程中的一段時光交給我們收藏。」

倉箱蜜境文旅將在7月14日結束營運。（翻攝自Hotel Begins 倉箱蜜境文旅臉書）

「倉箱蜜境文旅」前身是海洋科技博物館學員宿舍，改造後結合當地自然景觀，深受外地旅客喜愛，因此熄燈消息令不少人錯愕，「很不錯的旅宿！好遺憾啊！」「還想要再去的說」「住過超舒服、食物很好吃，整所文旅很高質，希望快有金主投資」「居然要關了」「太可惜了…」

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至於後續訂房處理方式，業者公告7月15日（含）後的入住訂單，將統一協助取消，並主動以電子郵件告知，旅客無須自行致電辦理。旅客若想改為7月14日前入住，可直接與飯店聯繫調整日期，但仍須視實際房況安排。

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