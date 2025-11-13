基隆5連霸前議員確定入獄！韓良圻詐領658萬助理費 判刑7年4月定讞

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

曾連霸5屆的國民黨籍前基隆市議員韓良圻，任內涉嫌虛報人頭戶，詐領議員助理費及春節慰問金共658萬餘元，遭檢方依利用職務詐取財物罪起訴，一審判刑8年、褫奪公權4年，上訴二審後改判7年4月、褫奪公權3年，最高法院今（13）日駁回上訴，全案定讞，韓良圻將入獄服刑。

韓良圻（右）詐領助理費658萬餘元，遭判刑7年4月定讞，左為兒子韓世昱。（圖／韓良圻臉書）

現年69歲的韓良圻，曾以國民黨、親民黨及無黨籍身分參選，連任基隆市第14屆至第18屆議員，並在2018年順利交棒給兒子韓世昱，結束長達20年的議員生涯。然而，基隆地檢署在2021年間接獲檢舉，稱韓良圻在2009年到2019年期間，涉嫌用簡姓、楊姓友人當人頭，向基隆市議會人事室提供相關證明文件、帳戶影本，以詐領助理薪資、春節慰問金等。

對此，韓良圻否認犯行，辯稱款項全數用在私聘助理以及服務處經常性開銷、議員職務相關的非經常性開銷等公益支出，且支付助理薪資總額遠超自己所領取的款項，因此沒有利用職務機會詐取財物的不法意圖。

案件經法院審理程序，基隆地院一審認定韓良圻詐領助理費893萬餘元，判處有期徒刑8年、褫奪公權4年，韓不服提出上訴，高等法院二審審理後，改認定犯罪所得為658萬餘元，依「利用職務機會詐取財物罪」改判7年4月、褫奪公權3年，案經上訴，最高法院審酌後，認為判決認事用法沒有違誤、量刑妥適，13日駁回上訴，全案定讞，韓良圻必須入獄服刑。

