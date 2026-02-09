基隆57條路線公車春節調整班次 2/22恢復

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）農曆春節9天連假即將到來，基隆市公共汽車管理處營運的57條公車路線將調整營運模式，以假日班距或依春節班表行駛，22日（初六）起恢復原班次行駛。

公車處今天透過新聞稿表示，農曆春節假期自14日至22日共9天，為滿足民眾乘車及兼顧駕駛長返鄉過節需求，14至16日（除夕）下午1時前，以假日班距營運。

公車處指出，16日下午1時至深夜12時，依除夕班表行駛且夜間公車停駛；17日至21日（初一至初五），依春節班表行駛；22日（初六）起恢復原班次行駛。

公車處長鍾惠存表示，春節期間基隆市區及觀光景點車潮眾多，鼓勵民眾多加利用市區公車等大眾運輸工具，提醒民眾出門前先查詢公車路線時刻表或發車間距，減少在公車站候車時間；相關春節期間公車班次調整，可在公車處網站「最新消息」專區查詢。（編輯：吳素柔）1150209