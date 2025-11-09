基隆60年蚵仔煎老店爆紅 猛男廚師大秀舞蹈吸睛又吸客

民視新聞／綜合報導

基隆有間開了超過60年的蚵仔煎老店，近期在網路上引發討論，因為店裡的猛男廚師，不只有健壯好身材，還常常在店裡大秀舞蹈，讓不少顧客大讚「太養眼」！而猛男廚師，還有另一個身分，就是基隆在地反毒宣導團體的成員，白天跑校園推廣反毒，晚上賣蚵仔煎，可說是斜槓大師。

帶上墨鏡、大秀二頭肌，黑色廚師圍裙也擋不住好身材，在煎臺前展現舞技，連鍋鏟都有戲份，跳得十分投入。但這可不是猛男秀，而是在賣蚵仔煎。

動作俐落，表面金黃、料多豐富的肌肉猛男現做蚵仔煎，熱騰騰上桌，客人看了不只胃口大開，也心花朵朵開。

基隆這家蚵仔煎老店有一甲子歷史，傳承3代，後代卻無人願意接手，4位正港「基隆囝仔」加入經營，讓美味不中斷。為了打響名氣，他們祭出奇招，猛男賣蚵仔煎，不只路過客人多看兩眼，也成功在網路掀起話題。

猛男廚師還有另一個身分，是基隆在地特技表演團體「撼動H.D.A」團員，在全臺國高中進行反毒反詐反霸凌宣導活動，用精彩的特技舞蹈巡迴演出，讓反毒課程不再沈悶。

猛男兼職賣蚵仔煎，傳承在地好味道，客人吃美食之餘，也能顧「目睭」。

