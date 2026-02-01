基隆7室內兒童樂園 春節不打烊

迎接新春佳節，基隆市7區室內兒童樂園在春節期間不打烊，除了除夕休館外，其餘天數皆正常開放服務；親子館及祖孫館配合節日休假，於15日至23日春節期間休館。此外，市府自11日起將於各親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋，發完為止。

為了讓小朋友過年也能「放電」，基市兒少處昨宣布基隆7區室內兒童樂園在農曆春節期間，除了在16日除夕休館外，過年期間其餘各日都正常開放，但親子館及祖孫館15日至23日休館。

兒少處還規畫「親子館＋室內兒童樂園新春送紅包袋」活動，自11日起於親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋。親子館及祖孫館將各發送100份紅包袋，室內兒童樂園每處提供200份；七堵室內兒童樂園因配合全新「大童區」開幕，特別加碼至300份。

兒少處長吳雨潔指出，限量紅包袋上的「小樹」圖案不僅是兒少處標誌，更象徵以專業守護與溫暖陪伴的初心，陪著孩子穩健成長、茁壯，誠摯邀請親子把握機會領取，共迎新年好運。

吳雨潔強調，親子館與室內兒童樂園是市府長期用心經營的重要親子友善據點，提供孩子安全、適齡的遊戲與學習環境，此次透過紅包袋限量發送，希望讓家長在陪伴過程中獲得支持，讓孩子在歡笑中迎接新的一年。

吳雨潔提醒，紅包袋數量有限，歡迎大家攜家帶眷走進親子館與室內兒童樂園，在春節前夕共度親子同樂的美好時光，活動詳情可至兒少處官網及臉書查詢。