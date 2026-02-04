基隆74歲老翁購買點數作為性交易代金 警方獲報及時詐阻

74歲的吳姓老翁在臉書碰上「假艷遇」，跑到超商購買遊戲點數作為性交易代金，警方據報及時阻詐。（記者趙智偉翻攝）

基隆1名吳姓老翁日前在臉書結識1名女子，雙方網聊互撩，對方便提出以遊戲點數作為性交易代金，吳翁頓時「暈船」，跑到超商操作機台購買遊戲點數，警方接獲通報，趕赴現場找到吳翁，確定是假交友的詐騙老梗，及時阻詐，將吳翁拉出詐團設計的一場「假性交易」陷阱。

74歲的吳姓老翁，日前在臉書社群結識了1名陌生女子，雙方網聊互撩後，對方便提出可以進行性交易，要求吳翁到超商購買遊戲點數，作為性交易的代金。

吳姓老翁頓時「暈船」，於3日凌晨獨自跑到超商操作機台購買遊戲點數，由於吳翁神情緊張、操作異常，引起店員注意，懷疑吳翁可能遭詐，便通報警方到場查證處理。

基警二分局八斗子分駐所警員溫效賢趕赴超商找到吳姓老翁，在關懷詢問後，經由吳翁同意檢視通訊軟體談話內容，溫員當場識破是「假交友」的詐騙老梗，當場阻詐，並耐心的向吳翁說明近期類似案例，吳翁頓時醒悟，打消購買遊戲點數的念頭，靦腆的離開超商。

警方呼籲，民眾在網路交友時，應提高警覺，只要遇到要求購買點數、匯款或提供序號者，極可能都是詐騙，切勿依指示操作，以免落入詐團陷阱。