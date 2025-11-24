基隆8旬翁「身綁連珠炮」宮廟自爆亡…疑「獨居身障不想拖累人」走絕路

社會中心／基隆報導

經過鑑識，湯翁點燃的並非自製炸藥而是連珠鞭炮。（圖／翻攝畫面）

基隆一名湯姓老翁（88歲）日前前往調和街宮廟萬安堂時，卻突然引爆腰間的爆裂物，直接被往後炸飛、臟器外露，倒在廟門前；救護人員到場後，連忙將人送醫搶救，但仍傷重不治。先前傳出因湯翁曾當過漁民，會自製簡易炸藥，但經調查，湯翁身上綁的是「連珠鞭炮」；據了解，湯翁未婚、獨居加上行動不便，疑似不想拖累其他人，才選擇走上絕路。詳細案情仍待調查釐清。

回顧案件，警方於23日8時25分許接獲報案，指基隆市中正區調和街一處廟宇疑似發生氣爆事件，隨即派遣中正分隊(51、92、警消6人)前往處理。從監視畫面顯示，湯翁當時站在天公爐前疑似在拜拜，但不久後，現場響起巨大爆炸聲，湯翁瞬間被噴飛、倒臥站不起身，旁邊的人見狀直接嚇傻，馬上上前查看並報警請求協助。

廣告 廣告

基隆一處宮廟發生一起疑似氣爆意外，一名老翁遭炸飛。（圖／翻攝畫面）

救護人員到場後，發現湯翁倒臥血泊中，雖意識清楚但臟器外露，緊急將人送往長庚醫院搶救，但最終仍回天乏術。警方調查，湯翁為獨居身障者，平時常出沒於此宮廟附近，另由於湯翁先前以捕魚為業，因此懂得自行製作簡易炸藥，當天不明原因突然點燃綁在身上爆裂物，並因此身亡。

根據《太報》報導，原以為湯翁點燃的是自製炸藥，但鑑識結果出爐，其綁在身上的其實是「連珠鞭炮」；此外，湯翁的侄子表示，自己幾乎每天都會跟死者見面，但並未發覺對方有出現任何異常狀況，湯翁的友人則表示，死者疑因獨居未婚且行動不便，可能不想拖累他人，選擇輕生。至於詳細原因及為何選在宮廟做出極端行為，仍待進一步調查釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

開車覺不適想停路邊卻突「沒生命跡象」直撞接孩女騎士…駕駛送醫不治

「狗頭幫」角頭「瘋寬」心臟中彈陳屍殯儀館旁…現場留槍疑自戕

從台中某飯店高處墜落「卡鄰棟3樓欄杆」亡…死者身分曝

車禍昏迷數月突清醒…驚爆「事故非意外是懷孕女友故意加速撞樹」後去世

