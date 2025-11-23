基隆88歲翁參拜引燃爆裂物「噴血臟器外露」 居民證實了：他會自製炸藥
基隆市一處宮廟竟發生恐怖炸彈事件，今天（11／23）上午8點多，位在基隆市調和街宮廟萬安堂，一名常去此處參拜的88歲湯姓老翁，竟在天公爐前引燃綁在腰間的爆裂物，當場應聲濺血倒地、臟器外露，緊急送醫仍在搶救中。不過，附近居民表示，老翁曾經當過漁民，證實他會自製簡易炸藥。至於犯案動機，仍待釐清。
警方調閱廟方的監視器發現，湯翁參拜完後，就逕自走到天公爐前方，疑似身上綁了簡易炸彈，湯翁隨即點燃胸口引信，炸彈被引爆後，老翁當場倒地，現場留下一灘血跡，身上的現金也隨之噴出。
警消獲報趕抵現場時，湯翁臟器外露、遍地鮮血，但仍有意識，立刻送往三軍總醫院搶救，家屬接獲通知後也立即趕往醫院。
根據湯翁姪子表示，他與湯翁每天都會見面，近來也未發覺湯翁出現任何異常。另外，湯翁時常到廟裡和人泡茶聊天，廟方人員一旁直擊也當場嚇傻，竟在天公爐前發生這種恐怖案件。
警方調查，湯翁為獨居身障者，平時常在萬安堂附近出沒，周遭居民都認得湯翁身影。據鄰居及廟方人員表示，湯翁過去曾以捕魚為業，因此熟悉作業方式，懂得自行製作簡易炸藥。至於為何要選在宮廟天公爐前做出激烈行為，仍待警方進一步釐清。
