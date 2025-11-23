基隆88歲翁引燃連珠炮「臟器外露」亡 鑑識結果曝

今（23日）早上8點多，一名88歲老翁到基隆調和街一間宮廟，疑似引燃鞭炮導致爆炸意外，老翁當場被炸到仰倒在地。（圖／東森新聞）





今（23日）早上8點多，一名88歲老翁到基隆調和街一間宮廟，疑似引燃鞭炮導致爆炸意外，老翁當場被炸到仰倒在地，當時在宮廟裡泡茶的民眾都被嚇壞。根據警方查訪，老翁一周前連續兩天，到宮廟旁金紙行買鞭炮。如今最新鑑識結果出爐，判定單純是「純連珠鞭炮爆炸」。

白衣老翁一大早來到基隆調和街的宮廟，站在天公爐前徘徊許久，以為是要來拜拜，但他手上沒有拿香，還東摸西摸，似乎在找些什麼。下一秒老翁卻開始竄白煙，沒多久就爆出火光，整個人被炸到仰倒在地，甚至臟器外露，抱著頭看起來相當痛苦，躺在地上一動也不動，完全無法爬起來，嚇壞目擊民眾。目擊民眾：「他就是自己引爆，他綁炸藥引爆，他點火之後衣服就燒起來，然後就爆炸了。」

爆炸瞬間實在驚人，尤其當時廟裡還有好幾名民眾在泡茶聊天看報紙，所有人都被嚇一大跳。爆炸聲響就連一旁金紙行都有聽到，店家更說這不像一般鞭炮聲。宮廟旁金紙行店員：「有聽到爆炸聲嚇到，本來是蠻擔心附近有廚房氣爆，其實爆炸聲傳來就是一聲很大聲的巨響，我們的煙火跟鞭炮比較不像這樣的聲音。」

員警拉起封鎖線，現場還遺留打火機和疑似炸彈殘留物，鑑識人員來回採證。事發在23日早上8點多，基隆調和街的萬安堂突然發生爆炸事件，老翁因此傷重不治。但他到底引燃了什麼？警方實際查訪後，老闆娘才想到，他一周前有買過鞭炮。根據警方掌握，老翁在一個禮拜前，到宮廟附近的金紙行疑似買了兩款鞭炮，但這次爆炸事件跟鞭炮是否相關，還要進一步釐清。

老翁15日到金紙行先購買紅色圓形連珠砲，16日再度光顧，又買了藍色方形鞭炮。但金紙行每天客人來來去去，店員早就忘記老翁有買過，業者聽到爆炸消息也實在嚇壞。宮廟旁金紙行店員：「就是他常常會來買蠟燭，其他好像跟他也不是很熟悉，10盒、20盒吧，就是拜拜的時候要點蠟燭。」

這回老翁點燃鞭炮導致宮廟爆炸，動機到底是什麼，檢警持續釐清。

