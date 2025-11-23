基隆88歲翁爆炸亡 曾購買爆竹 警初判「未加工」

基隆88歲翁爆炸案身亡，案發前約一週曾購買爆竹。（圖／TVBS）

基隆市一名88歲湯姓退休漁民在廟前發生爆炸意外身亡，引起各界關注。警方調查發現，老翁在案發約一星期前曾前往香鋪購買爆竹，初步鑑識結果顯示這些爆竹並未經過加工。檢察官已進行相驗以釐清確切死因。監視器畫面顯示，老翁購買爆竹時並無異常行為，然而事件卻在一週後發生，現場留下大片血跡及散落的白色棉絮，疑似為爆裂物的引線。

基隆88歲翁爆炸案身亡，案發前約一週曾購買爆竹。（圖／TVBS）

湯姓老翁生前為退休漁民，未婚且獨居。其姪子表示，老翁雖然獨居，但仍會定期前來公司查看，「大概一個禮拜來個三四次，都騎摩托車到店裡門口看一下」，對於意外發生感到不解，「沒有什麼異常，也不知道為什麼會這樣子」。鄰居們則回憶老翁平時與人互動的情況，指出他常到附近廟宇與人泡茶聊天。基隆區漁會理事長簡建輝說明老翁的背景，「他是老漁民，他以前是用那個舢舨來抓魚，現在年紀大以後，船差不多十年前就賣掉了」，並補充道老翁沒有成家，一直以來都是獨居生活。警方在老翁家中發現，屋內擺設不多，神明桌上的蠟燭仍在燃燒，旁邊桌上則放著藥袋。

廣告 廣告

湯姓老翁的鄰居描述他的性格特點，「他是不會跟人家囉嗦的人，他很獨立，不會跟人囉嗦，東西拿給他吃，多一點他都不要」，顯示老翁生前為人獨立且不喜歡麻煩他人。目前警方仍在進一步調查爆炸的確切原因，而這起意外也讓老翁的家屬、親友和鄰居感到困惑，無法理解事情為何會發生。

《TVBS新聞網》提醒您：

輕生解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。請珍惜生命，請再給自己一次機會

生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980

更多 TVBS 報導

2週訂154件貨 超商店員侵占包裹＋營業額 近300萬

猛撞！疲勞駕駛「逆向」衝進服飾店 玻璃碎滿地

汽車從天而降！日7旬翁誤踩油門 衝破超市墜賣場

昏迷騎士困火場！暖心路人30秒救人 六滅火器撲滅燃燒機車

