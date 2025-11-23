基隆88歲翁疑自行點燃爆裂物宮廟前炸飛倒臥血泊 下午宣告不治

基隆調和街宮廟萬安堂今（23）天一早驚傳爆炸意外，早上八點多一名88歲的老翁在參拜時，疑似自行引爆放在身上的爆裂物，老翁瞬間被炸飛倒地，也嚇壞一旁民眾。老翁受到嚴重外傷，緊急送醫搶救，但仍在下午一點多在基隆長庚加護病房宣告不治。

基隆萬安堂爆炸意外！88歲翁引燃爆裂物動機不明

穿著淺色外套的老翁在廟前徘徊、四處張望，轉身面對香爐後開始撥弄胸前衣物，先是竄出大量火煙，隨即一陣巨大爆炸聲響，老翁當場被炸飛倒地，不斷掙扎，嚇壞一旁民眾。

老翁疑自行點燃爆裂物。圖／台視新聞

這起爆炸發生在23號上午8點多，基隆市調和街的一間宮廟，強烈爆炸造成88歲的湯姓老翁嚴重外傷，倒臥血泊中。警消獲報後趕抵現場，立即將人送醫搶救，但老翁仍在下午一點多在基隆長庚加護病房宣告不治。

死者為退休漁民 獨居宮廟附近無重大疾病和債務

警消拉起封鎖線，現場還留下老翁的機車，以及疑似引爆用的打火機跟滿地的紙屑。據了解湯姓老翁獨居在事發地點附近，平時常到廟宇散步聊天，除了因年長行動較慢外，並無重大疾病或債務問題，而三年前曾因車禍有過失傷害前科，近期沒有任何異常狀況。

命案現場拉起封鎖線。圖／台視新聞

此外湯姓老翁是為退休漁民，由於當地早期捕魚習慣使用炸藥，因此現場出現疑似爆裂物並不稀奇。附近居民也對這起爆炸案感到相當訝異，警方鑑識小組到場進行採證，尋找更多蛛絲馬跡，釐清老翁引爆的真正動機。

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

基隆／綜合報導 責任編輯／施佳宜

