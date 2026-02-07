基隆9扶輪分社共發起寒冬送暖 致贈邊緣戶每戶2萬元紅包

照片來源：基隆東區扶輪社



CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

為關懷社會角落中被遺忘的群體，國際扶輪3490地區基隆分區共9個扶輪社，每年都會在農曆春節前舉辦寒冬送暖活動。今年由基隆東區扶輪社負責主辦，9社共同發起「基隆市邊緣戶寒冬送暖」捐贈活動，致贈邊緣戶每戶2萬元紅包。社友基隆市議員鄭文婷也積極響應此活動，透過長期深耕基層的經驗，協助媒合隱形弱勢家庭，讓扶輪愛心精準落實。

北都飯店林正峰前社長6日提供場地，由基隆東區社聯合基隆分區共9個扶輪社，針對生活艱辛卻無法取得政府補助的「邊緣戶」，致贈每戶新台幣2萬元慰問金。

廣告 廣告

基隆東區扶輪社服務計劃主持理事蘇秋福指出，所謂的「邊緣戶」是指具備低收入戶或中低收入戶資格，卻因種種因素，例如名下有祖產、家戶人口限制等，被排除在社會福利網之外的民眾。蘇秋福強調：「這些家庭生活依然充滿困境，特別是許多行動不便、無依無靠的年長者，最容易成為制度下的受害者。」為此，東區社理事會決議由該社提供15戶名單，每戶致贈2萬元，總計投入30萬元。

照片來源：基隆東區扶輪社

基隆東區扶輪社社長許翔迪表示，由於邊緣戶未被官方列冊，尋訪對象極具難度。本次活動特別感謝社友響應，鄭文婷長期推動愛心冰箱、關注基層弱勢，最了解各區邊緣戶的分佈，才讓這筆高達2萬元的「愛心紅包」能實質幫助到最需要的家庭。

國際扶輪3490地區助理總監王隆源與多位地區幹部皆蒞臨見證。本次活動由基隆東區社主辦，串連包括基隆社、南區社、東南社、西北社、中區社、新北北海岸社、永昌社及瑞芳社等9社資源，展現扶輪社的社會服務能量。

「作為東區扶輪社的一份子，非常榮幸能參與如此有意義的活動。」鄭文婷指出，政府資源有其極限，民間社團的靈活性正好能填補缺口，未來將持續與扶輪夥伴合作，確保每一份資源都能溫暖基隆的每一個角落。

照片來源：基隆東區扶輪社

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

強調《雲林縣志》編纂秉持學術專業 縣府籲勿政治化解讀

AIT半月內3度會晤盧秀燕 廖偉翔：賴清德最怕的事終究發生了

【文章轉載請註明出處】