基隆91年歷史建築雨庇遭貨車撞毀 文觀局將究責擬設防撞桿

位於基隆市中正區的舊漁會正濱大樓已有91年的歷史，目前是基隆市歷史建築，但近日有民眾發現雨庇遭大貨車撞擊毁損，基隆市文化觀光局表示，已經報警調查，並儘快原貌修復。後續也規畫在人行道上設施防撞桿，提醒來往的車輛。

基隆舊漁會正濱大樓落成於民國23年，迄今已有91年的歷史。建築為現代主義式樣，在出入口處還因應基隆多雨氣候，設計了雨庇。民國92年基隆市政府將其列為歷史建築。

近日有民眾發現，舊漁會大樓在中正路393巷口處的雨庇破損，地上還有雨庇破損後掉落的水泥塊。經通報基隆市文觀局，文觀局調閱監視器後，發現原來是有進出正濱漁港的大貨車，在轉進窄巷時不慎，撞擊大樓的雨庇。

附近民眾表示，中正路303巷內通往正濱漁港，平常出入這條窄巷的，大多是停放漁會停車場的附近民眾小車，但也會有裝卸漁貨的大貨車出入。因為巷道窄小，車輛出入巷道時，常有人圖省事就「切西瓜」，懷疑是大貨車駕駛不熟悉路況，才會撞到舊漁會大樓的雨庇。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，現場巷道窄小，轉角處又有人行道的無障礙坡道，再加上正濱漁港的停車場也是最靠近正濱色彩屋等景點的停車場，希望文觀局未來能夠明白標示人行道，讓晚間及雨季時能夠更容易識別，避免類似事件再度發生。

文觀局表示，由於雨庇也是舊漁會正濱大樓建物結構一部分，將會邀請文資委員現場勘查，儘速原貌修復。並依《文化資產保存法》，要求肇事者負擔歷史建物的修復費用。另外，為避免後續再度發生類似事件，文觀局也打算在人行道上設置防撞桿，以顯眼的標示提醒用路人，避免再度發生類似事件。至於是否依文資法開罰肇事者，文觀局表示將進一步研議。

