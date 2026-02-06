「基隆IKEA」到底在做什麼？台船親曝規劃 潛艦鋰電池、魚雷管在這

國造潛艦「海鯤號」今（6）日出海執行第四次潛航測試，而在海鯤號建造時，除了大家熟悉的海昌工廠之外，台船基隆廠有一個跟海昌一樣的廠房，被外界稱為「基隆IKEA」，台船則表示，最初的確想把魚雷管以及鋰電池建置在基隆，而潛艦後續艦魚雷管已經確定會本土化，不過鋰電池後續是否會使用仍無法說明。

海鯤號建造初期，台船就在基隆廠蓋了一間佔地2000坪的廠房，並規劃6.4公頃要做潛艦裝備園區，對於這項計劃目前進度如何？台船總經理蔡坤宗表示，當初一開始最早除了在高雄建造海鯤號之外，在基隆廠裡面有2個廠房，一個真的是想要把它做成聚落，一個叫K廠房、一個叫N廠房，就是想要把魚雷管以及鋰電池建置在基隆廠裡面。

廣告 廣告

蔡坤宗指出，現在來說，魚雷管已經會本土化，但地點不會跟大家說明，因為每個廠商有自己的想法，不過對台船來說，已經找到了合約商願意在本土化做，至於他要去跟幾個國內廠商強強結合，反正最後就找主合約商去做就好，就沒有在K廠房裡面設置所有的機器設備。

蔡坤宗表示，但確實當初有所謂的潛艦國造園區的一個計畫，但最後現在就是本土化，沒有限一定要在那個K廠房；第二個針對鋰電池部分，確實當初也是希望配合國家政策，希望在未來有機會去做潛艦鋰電池的開發，也真的都有陸續去開發，幾乎所有相關的安全規範都有做了，但是不是在什麼時間會去採用鋰電池，這不是現在可以跟外界說明的，但台船確實是花了很多的時間，也花了很多的經費在做所謂的潛艦的鋰電池的開發。

蔡坤宗強調，目前大概該開發的技術以及法規相關也都有做了，至於何時會去做，以及後續艦會不會做，這個不便說明，但如果有哪一天會後續艦第幾批想要鋰電池，台船一定會去配合國防部跟海軍的需要。

更多風傳媒報導

