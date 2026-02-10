基隆Q版城隍爺5元公仔 20日下午發送6千個

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）農曆春節即將到來，基隆護國城隍廟跳脫以往紅包錢母，精心設計Q版城隍爺公仔，搭配取台語諧音「有緣」的5元發財金，將於20日（初四）下午2時限量發送6000個。

基隆護國城隍廟總幹事郭甡良今天在記者會表示，新春大年初四是民間傳統的「接神日」，迎接眾神明下凡「開工」，習俗中是招福迎財的最佳時機，廟方依循百年傳統科儀，將於20日（初四）下午2時由道士舉行傳統接神儀式。

郭甡良說，現場也會發放限量6000個由護國城隍爺賜福、五路財神爺加持的Q版城隍5元發財金，不僅城隍爺公仔吸睛，5元取台語諧音，象徵與城隍爺「有緣」，期盼民眾來年運勢順利，福氣旺旺來。

基隆市副市長邱佩琳出席表示，廟方準備6000個Q版城隍5元發財金，不僅造型可愛且寓意吉祥，市府也將一併發送開運紅包，祝福市民在新的一年平安順遂，市府也會持續與廟方合作，透過宗教文化活動，為市民祈福納吉，共同守護基隆。（編輯：張銘坤）1150210