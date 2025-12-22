基隆YouBike有影？ 交通處曝規劃進度：朝目標前進

基北北桃減碳存摺記者會。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕北北基桃今於台北市舉行「我的減碳存摺」升級版記者會，適用運具包含公車、捷運、高鐵、台鐵及腳踏車，但是基隆目前沒有YouBike站點，基隆市長謝國樑月初曾說，市府將與業者及新北市一起討論，將YouBike延伸至七堵的可行性。基隆市交通處長陳耀川今受訪說，明年將對場站及路線先做細部規劃設計。

陳耀川表示，已經找到共享自行車相關規劃設計廠商，明年會針對幾個比較有可能的場站及路線，進行細部規劃設計，全市都會納入，先做整體規劃，評估如何分期，尚無決定設置時間，一切仍在規劃中，將採公開招標程序評選合適車商。

由於基隆地形以山坡地為主，加上多雨，限制公共自行車設點。交通處副處長黃詩涵說明，因此市府才會委託專業廠商，進行整體規劃，然後分期設置，雖然有些東西還不是很確定，但有在朝這個目標前進，讓市民多一種大眾運輸工具可選。

