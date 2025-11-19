基一警宣導團深入文昌社區 透過社區治安會議強化宣導

%E4%B8%80 43

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為提升社區里民反詐意識及強化交通安全及婦幼保護等觀念，基隆市警察局第一分局長温基興於114年11月18日率領預防犯罪宣導團，前往文昌里民活動中心辦理社區治安會議。

政府「普發現金1萬元」已開始登記發放，全民關注領取方式之際，詐騙集團也可能趁機出招，牢記「防詐3要點」：1.「不點擊」：來源不明簡訊、電子郵件連結，通通不要點！2.「不提供」：政府不會要求線上填寫個資或金融資料，更不可能索取刷卡驗證碼！3.「多查證」：看到可疑訊息，請立即撥打165反詐騙專線，或上政府官方網站查證。

接著播放多則實際發生交通事故案例影片，提醒里民行經路口應注意：1.不闖紅燈，綠燈才通過。2.綠燈秒數不夠時，等下個綠燈再通過。3.專心過馬路，不要滑手機。4.站在人行道或騎樓等紅燈。5.通過時左看、右看、再左看，注意轉彎車。

會中還提及婦幼保護宣導，立法院於113年7月三讀修正「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文，除提高刑責和罰金外，亦增列「無故重製、持有、支付對價」等兒少剝削行為態樣，最高可處7年以下有期徒刑；而刑法妨害性隱私及不實性影像罪章亦規定未經他人同意攝錄性影像最重可處3年以下有期徒刑，違反本人意願之方法攝錄性影像最重可處5年以下有期徒刑。

若里民發現社區內有不明外籍人士多次頻繁進出社區，可能從事非法性交易或其他違法行為，此時請撥打110報案專線或當地分駐（派出）所電話，請警察到場查處，已達淨化社區治安之效。另外根據調查，近幾年罹患失智症人口比例逐年上升，失蹤案件亦時有所聞，若有失智老人、領有第一類身心障礙證明或有走失之虞的家人或親友，家屬可至基隆市政府社會處申請防走失愛心手鍊，亦可前往基隆市警察局鑑識科或各分局偵查隊免費申請「自願指紋捺印」，以便在走失時能快速查證身分並聯絡家屬以順利平安返家。

分局長温基興表示，詐騙手法推陳出新，每年造成民眾受騙金額居高不下，因此務必提高警覺，多一分謹慎，少一分損失。另為確保行車及用路安全，提醒里民無論駕駛汽、機車或走路，請提早出門及注意交通安全，避免因倉促外出而發生交通事故，期勉里民共同營造友善交通環境。