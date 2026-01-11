基一警打詐巧遇安心亞 護市民聯合防詐好用心

%E4%B8%80 21

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】近期詐騙手法不斷翻新，為強化民眾防詐意識，基隆市警察局第一分局於假日期間至廟口夜市，向前來基隆觀光旅遊民眾宣導近期詐騙手法及防範重點，提醒民眾詐騙行為不分平日或假日，亦不分時間及地點，如遇可疑情形，應多方查證，切勿輕易受騙上當。

員警在進行反詐騙宣導活動期間，巧遇藝人安心亞前來宣傳熱映中的電影「陽光女子合唱團」，並邀請其共同呼籲現場圍觀影迷及粉絲們，近期仍有詐騙集團假冒各大影城名義，要求顧客至ATM或網路銀行操作「解除分期、補繳金額、變更付款」等方式，藉機詐騙民眾財產、金融帳戶個資，同時提醒民眾如面對來路不明的訊息、電話，應善用165反詐騙專線諮詢，提高警覺避免受騙，另強調各大影城均不會主動致電要求操作帳戶或索取個資，請民眾安心前往影城觀影。

基隆市警察局第一分局表示，本次反詐騙宣導活動巧遇藝人安心亞宣傳新電影，現場人潮踴躍、互動熱絡，希望透過話題性與人潮聚集之宣導方式，使民眾了解更多詐騙手法與防範作為，建立正確的識詐觀念，攜手守護民眾財產安全。