基一警與德厚里社區有約 舉辦社區治安宣導好安心
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為加強社區里民提升識詐預防犯罪及遵守交通安全規則等觀念，基隆市警察局第一分局長温基興率領預防犯罪宣導團，於115年1月29日上午11時許前往基隆市仁愛區德厚里民活動中心，與基隆市仁愛區德厚里長莊育超共同辦理社區治安會議。
預防「假檢警」詐騙，謹記不慌、不信、不交款！檢警絕對不會在電話中偵訊、要求監管帳戶、收取現金或傳真公文。聽到「涉及洗錢」、「監管帳戶」、「交付存摺/提款卡」等字眼，極有可能為詐騙；「假交友」投資詐騙，記住「見面再談，匯錢免談」！陌生網友介紹「高獲利、穩賺不賠」虛擬貨幣、期貨或博弈平台，多為詐騙。切勿輕信網友甜蜜言語與投資誘惑，不匯款、不提供個人帳戶，若有疑慮請立即撥打165反詐騙或110報案專線查證，避免財產損失。
交通安全部分，汽機車駕駛行經路口須減速及注意周圍人、車，停讓行人優行通過，注意避免死角，經過路口中心點再轉彎；行人也要遵守交通規則，須依照交通號誌指示，在安全處所等待，專心走在行人穿越道上快速通過，隨時注意道路上之車輛動態，確保自身生命及身體安全。
接著，家庭暴力非侷限於肢體暴力行為，謾罵、威脅、羞辱等言詞或心理虐待之精神暴力及不讓被害人工作或不給生活費之經濟暴力行為意涵括在內，若有家暴徵兆如恐嚇及暴力行為，應立即尋求幫助。危急時撥打 110報案電話，並記住 24 小時保護專線 113。若有仲介公司提供顯不合於市場行情之聘僱外籍移工費用，須留意可能為非法仲介，提供之外籍移工亦極有可能為未經許可或失聯狀態，若雇主違法，將依《就業服務法》處以新臺幣15萬元至75萬元罰鍰，5年內再犯，則罰則加重，可能面臨最高3年有期徒刑、拘役或科或併科120萬元罰金。
最後，防空避難應遵循「警報發放、室內避難、斷電熄燈、趴下掩護」原則，警報響起應即時進入有「防空避難設備」標示之地下室或堅固建築低樓層，高樓層者應往下避難，不可搭乘電梯，民眾可用手機下載警政服務APP或上網至基隆市警察局官網，搜尋鄰近避難處所資訊。
基隆市警察局第一分局長温基興表示，透過會議報告轄區治安現況、詐騙犯罪趨勢分析及宣導各項警政業務，與社區居民互動並了解最新治安動態，並輔導社區自主維護治安及婦幼安全，期能共同建立社區居住環境安全感。
