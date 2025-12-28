堂本光一即將結婚！宣布娶圈外女友 日媒曝：未婚妻曾與他同台演出

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合外電報導

日本超人氣團體DOMOTO（舊名近畿小子）成員堂本光一，今（28）日透過經紀公司宣布即將結婚，對象是圈外一般女性。不過據日媒透露，他的未婚妻是一位曾與他同台演出的前演員。

日本超人氣團體DOMOTO成員堂本光一，今日透過經紀公司宣布即將步入婚姻。（圖／koichi.domoto_kd_51 IG）

現年46歲的堂本光一於今日透過經紀公司星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT）發表聲明，先是感謝各位平日的關照，致上誠摯的感謝，接著指出，「冒昧告知個人消息，堂本光一即將結婚，特此向一直支持的各位相關人士報告。今後，我將懷抱對大家的感謝之情，比以往更加認真地面對每一項工作，珍惜與各位的緣分，努力精進。敬請今後繼續不吝賜教與厚愛。」

廣告 廣告

堂本光一與堂本剛於1993年成立KinKi Kids（近畿小子），於1997年7月21日正式出道，並於今年7月21日出道28周年正式走入歷史，改名為DOMOTO。堂本剛才於去年1月宣布與桃色幸運草Z成員百田夏菜子結婚。

據日媒《Sponichi Annex》報導，知情人士透露，堂本光一的未婚妻是一位曾與他共同出演舞台劇的前演員。而日媒《女性SEVEN》10月曾報導指出，堂本光一自2023年起與女演員佐藤惠美陷入熱戀，女方已於今年9月30日突然離開待了27年的經紀公司，還刪除了IG帳號。報導指出，包括嵐（ARASHI）成員二宮和也與主播伊藤綾子結婚前，女方也離開公司成為「普通女性」，因此當官宣結婚時，對外均宣稱「他們是和一名普通女性結婚」，引發猜測佐藤惠美此舉就是為了與堂本光一結婚而鋪路。

更多FTNN新聞網報導

炎亞綸穩交男友6年！想婚卻被拒絕 送8萬大禮寵愛他

福原愛宣布再婚懷孕！與橫濱男修成正果 親自解釋不倫戀

李玉璽閃婚許允樂！爸爸李亞明反應曝光 比新人還有儀式感

