堂本光一報喜 傳娶戀12年佐藤惠美

堂本光一28日突然公布婚訊，消息震驚日本娛樂圈。（資料照片）

DOMOTO成員（原名近畿小子）、46歲日本男星堂本光一28日驚喜宣布結婚，他透過經紀公司星達拓娛樂公布已登記結婚的喜訊，至於女方是誰則未詳述，僅強調是「一般女性」，同時也向一路支持的粉絲以及工作人員表達感謝。

堂本光一在經紀公司官方網站上宣布：「很抱歉要公開我的私事，但我想告知一直以來支持我的各位，我已經決定結婚。我會繼續努力，今後將懷抱著對所有人的感恩之情，努力地做好每1份工作，也會珍惜與大家建立的情誼，希望大家能夠繼續支持我。」

日媒報導，女方是41歲的前演員，跟堂本光一交往12年後步入婚姻，推測就是日前被報導為了結婚而退出演藝圈的佐藤惠美，堂本光一和佐藤惠美因演出音樂劇《Endless SHOCK》相識，2023年2月被爆料交往時，當時傳兩人已在一起10年。