堂本光一官宣結婚！ 與佐藤惠美地下情長跑逾10年修成正果

堂本光一宣布結婚，結婚聲明未提另一半，日媒直指是「前演員現一般人女子」，推測即為愛情長跑女友佐藤惠美。（網路照片）

日本DOMOTO（原：KinKi Kids）成員堂本光一今（28日）拋出震撼彈，正式透過官方粉絲網站宣布結婚喜訊。這段與女星佐藤惠美長跑超過10年的地下情終於修成正果，繼搭檔堂本剛去年初閃婚後，團內最後一位黃金單身漢也正式「封牌」，讓不少陪著他們長大的粉絲感嘆：「這是一個時代的圓滿。」

堂本光一在STARTO官方網站發表結婚聲明。（截圖STARTO網站）

其實這場婚事早有預兆，今年10月佐藤惠美無預警離開合作多年的「星塵傳播」並註銷社群帳號，當時就被外界解讀是「引退預備」，一心一意要為婚事鋪路。兩人2009年因合作舞台劇《Endless SHOCK》相識，這段地下情談得極其低調，長達十年的歲月裡，兩人幾乎沒被拍到同框，唯一露餡的只有直播時背景裡「一模一樣」的咖啡器具與家具，這樣「隔空放閃」的默契，如今看來全是相愛的痕跡。

堂本光一在聲明中感性表示，要在這歲末年初的時刻，向支撐他一路走來的相關人士報告這個決定，並承諾未來會「比以往更加真摯地對待每一份工作」。過去總給人「與婚姻無緣」印象的他，在46歲這年選擇安定，不少粉絲雖然心碎，但也紛紛獻上祝福，認為王子守護了大家這麼久，現在換他去守護屬於自己的幸福。

隨著光一入籍，DOMOTO兩位成員正式在2025年結束前都升格為人夫。從去年堂本剛與百田夏菜子的閃婚驚喜，到如今光一穩定長跑後的官宣，象徵著這對傳奇雙人組邁入全新的人生篇章。即便身分變了，但光一在文中強調會「珍惜與大家的緣分」，這份對舞台的初心，依舊是粉絲心中那個永恆不變的王子。

DOMOTO兩位成員都成為人夫了！（翻攝堂本兄弟2025 X)

堂本光一結婚聲明全文翻譯

致 各位一直以來關照我的朋友們：

在對過去一年感到不捨、並倒數迎接新的一年到來的歲末之際，對於各位平時給予的深厚厚愛，我在此致上最誠摯的謝意。

雖然是很私人的事情，想向大家報告，我，堂本光一決定要結婚了。在此向一直以來支持著我走過這段歷程的相關人士們報告這個消息。

今後我也會將對各位的感謝之情銘記於心，比以往更加真摯地對待每一份工作，並珍惜與大家的緣分，繼續精進自己。

未來的日子裡，也請各位一如既往地給予支持與指教。

2025年12月28日 堂本光一

