堂本光一宣布結婚！對象為普通人 網瘋猜是「12年的她」

日本男星堂本光一。（圖／愛貝克思提供）





被讚為「日本的王子」的男星堂本光一今（28日）透過個人粉絲俱樂部以及經紀公司星達拓娛樂發布了結婚聲明，但並未透露女方身份，只表達是一般女性，不過日媒和網友也瘋猜對象為曾爆出秘戀的女星佐藤惠。

堂本光一今日宣布結婚消息，聲明中並未透露結婚對象，並表達對大眾關照的謝意，未來也會懷著感謝之心，繼續努力工作，期盼大家一如既往給予支持。

日本女星佐藤惠。（圖／翻攝自X）

雖然如此，日媒和網友也瘋猜結婚對象應該是和41歲女星佐藤惠，雖然指出是「一般女性」，但佐藤惠今年10月約滿退社並刪除IG，疑似退出演藝圈的行為，也被視為是結婚前兆。

堂本光一全文發表

致一直承蒙關照的各位

捨不得漸漸過去，到了屈指可數的歲末。

平時承蒙特別照顧，深表謝意。

對不起，這是我的私事

這次堂本光一要結婚了。

向一直以來支持我的各位相關人士進行報告。

我將繼續感謝你們，

比以往任何時候都多

認真對待每一件事，

感謝和大家的緣分，我會努力的。

希望以後也能一如既往地給予厚誼。

2025年12月28日

堂本光一



