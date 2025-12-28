堂本光一宣布結婚！愛妻身分為「一般女性」 昔傳密戀女星十年

堂本光一稍早宣布登記結婚。(圖／ 粘耿豪攝)

日本演藝圈喜事再添一樁！46歲男藝人堂本光一稍早宣布登記結婚，他透過經紀公司公開喜訊，至於對象是誰？他維持選擇一貫低調作風，不對外公開，僅表示是「一般女性」，接著強調升格人夫後，會繼續致力演藝事業，希望外界能給予支持。

堂本光一28日透過經紀公司STARTO娛樂官網發表結聲明，內容寫道：「很抱歉要公開我的私事，在此向一路給予支持的相關人士報告，堂本光一即將步入婚姻，今後將懷抱對所有人的感恩之情，努力地做好每一份工作，也會珍惜與大家建立的情誼，希望大家能夠繼續支持我」，對於結婚對象，則是隻字未提，對於自身感情仍然相當低調。

根據日媒《女性SEVEN》十月曾經爆料，堂本光一當時就傳出即將結婚的消息，對象是曾演過《流星花園》的佐藤惠美，而且兩人密戀長達十年時間，傳出消息前夕，女方已經離開經紀公司，未來也沒有任何演出行程，形同完全引退，不過目前仍純屬外界揣測，還是得等堂本光一正式公布，才知道究竟是否屬實。

堂本光一1997年與堂本剛組成KinKi Kids出道，俊俏外貌加上精湛歌藝，擄獲不少粉絲支持，出道至今每張單曲都能在發片首周，登上日本Oricon單周銷量榜冠軍，此創舉被列入「金氏世界紀錄」，今年七月，團名正式更改為「DOMOTO」，持續在演藝圈發光發熱。

