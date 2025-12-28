堂本光一宣布結婚 新娘為交往12年音樂劇女主角

（中央社記者戴雅真東京28日專電）日本人氣雙人組合DOMOTO（舊名KinKi Kids）成員、46歲的堂本光一今天宣布與「一般女性」結婚。據知對象為41歲的前女演員，認識契機是他主演的音樂劇Endless SHOCK，兩人交往約12年。

堂本光一透過經紀公司STARTO ENTERTAINMENT發表署名聲明，以「致一直以來關照我的各位」為題，表示：「雖屬私事，但在此向一路以來支持我走到今天的相關人士報告，堂本光一此次決定結婚。」

廣告 廣告

談及未來，他表示「今後仍將懷抱對各位的感謝之情，比以往更加誠懇面對每一份工作，珍惜與各位的緣分，持續精進自我」。

根據「產經體育」，堂本光一與妻子相識的契機是他主演的音樂劇Endless SHOCK，該名女性在2009、2010年的公演中飾演女主角，之後發展為交往關係。

「產經體育」於2023年2月報導兩人交往時，堂本光一所屬的傑尼斯事務所（現為SMILE-UP.）回應「沒有特別評論」，沒有否認交往。女方經紀公司則是說「不予置評」。

該名女性於今年9月底因為合約期滿，離開了27年的經紀公司，其後刪除了Instagram等媒體帳號，外界開始謠傳她可能將宣布與堂本光一的婚訊。

日本許多女性藝能界名人在即將結婚、淡出螢光幕之前，會刪除在社群媒體的足跡，轉為「一般人」身分。STARTO ENTERTAINMENT這次公布婚訊時也以「一般女性」稱呼她，證實她已退出演藝圈。

堂本光一於1979年1月1日出生，1997年和堂本剛以KinKi Kids（近畿小子）身分出道，發表過「玻璃少年」等人氣歌曲，並在音樂劇、電視劇、綜藝節目等領域有活躍表現。

堂本光一主演的Endless SHOCK自2000年至2024年持續上演，他作為無替補演員的單獨主演，累計演出2128場，創下日本國內最多演出次數紀錄。

KinKi Kids於2024年12月31日的跨年直播中宣布更改團名為兩人姓氏的DOMOTO。堂本剛去年1月宣布與女子偶像團體「桃色幸運草Z」團員百田夏菜子結婚，如今兩名成員都成為人夫身分。（編輯：張芷瑄）1141228