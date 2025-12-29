堂本光一宣布結婚！日媒曝女方是前演員 愛情長跑12年

日本人氣組合DOMOTO（原：KinKi Kids近畿小子）成員堂本光一，週日宣布結婚喜訊，雖然沒有公開太太的身分，但日媒報導，女方是前演員，兩人的愛情已長跑12年。

堂本光一28日透過經紀公司STARTO ENTERTAINMENT官方網站發布公告，「在依依惜別舊年、掰著手指迎接新年的歲末時分，承蒙各位格外的關照與厚愛，謹此致上最誠摯的感謝，冒昧向各位報告一件私事，我已決定步入婚姻，特此向一路以來支持、扶持我至今的各位相關人士報告。今後我也將把對各位的感謝之情銘記於心，比以往更加真誠、認真地面對每一項工作，珍惜與各位的緣分，持續努力精進，未來也懇請各位一如既往給予不變的關照與厚誼。」

經紀公司稱，堂本光一的對象是普通女性，已退出娛樂圈。而根據日媒《產經體育》報導，堂本光一與女方在音樂劇《SHOCK》製作過程中相識，女方在2009-2010年演出中擔任女主角後，兩人就晉升為戀人關係，隨後交往消息曝光後，堂本光一經紀公司僅表示「無可奉告」，並未否認，2013年女方在合約到期後，離開了自己的經紀公司，社群帳號隨後也刪除。

