堂本光一宣布結婚 秘戀女星12年修成正果

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男團DOMOTO(原名近畿小子)的成員堂本光一今天(28日)宣布結婚，他聲明中雖未提及妻子身分，不過應該就是據傳與他交往12年的《流星花園》女星佐藤惠美。

46歲的堂本光一於28日透過所屬事務所STARTO ENTERTAINMENT的官方網站，宣布與一名圈外女性結婚的喜訊。堂本光一在公告中寫道：「向一直以來支持的各位相關人士報告，我堂本光一即將步入婚姻殿堂。我會懷抱著對大家的感謝，比以往更認真面對每一份工作，珍惜與大家的緣分，持續精進自我。期望能夠獲得大家一如既往的支持以及喜愛。

雖然聲稱是妻子是「一般女性」，不過明顯可知是9月才從演藝圈引退的女星佐藤惠美，日媒報導兩人交往了12年，早就有結婚的打算，如今終於修成正果，獲得不少人的祝福。

