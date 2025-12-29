堂本光一宣布結婚！起底緋聞女友佐藤惠 低調交往12年、悄悄淡出演藝圈

DOMOTO成員堂本光一（左圖）和佐藤惠（右圖）低調交往12年。翻攝IG@koichi.domoto_kd_51

DOMOTO成員堂本光一昨（28日）透過經紀公司STARTO ENTERTAINMENT官方網站宣布結婚喜訊，證實即將與交往多年的圈外女友步入婚姻。儘管聲明中並未公開女方身分，但由於過去盛傳他與女演員佐藤惠低調交往超過12年，加上女方近期一連串「淡出演藝圈」的舉動，讓外界普遍猜測，這段愛情長跑終於修成正果。

根據日媒報導，堂本光一與佐藤惠於2009年至2010年間合作音樂劇《Endless SHOCK》相識，女方當時擔任女主角，兩人因戲結緣並發展為戀人。戀情始終相當低調，直到2023年2月被日媒爆出穩定交往中，當時雙方經紀公司皆未正面回應。

堂本光一宣布婚訊。翻攝STARTO Entertainment官網

隨著婚訊曝光，佐藤惠的背景也再度成為焦點，佐藤惠13歲左右就被星探發掘，加入日本大型經紀公司「星塵傳播」，2001年以TBS經典國民劇《3年B組金八先生》第6季正式出道，在劇中飾演成績優秀卻背負家庭壓力的學生角色，清新氣質令人印象深刻。之後她陸續參與多部電視劇、電影與舞台劇演出，演技實力備受肯定，卻始終保持低調作風。

演藝生涯中，佐藤惠曾出演電影《銀色天使》、NHK晨間劇《Chiritotechin》，也在人氣日劇《花樣男子》中飾演女主角的朋友角色，累積不少代表作，不同於多數同期女星，她極少炒作話題，也鮮少曝光私生活，被日媒形容為實力在線卻選擇安靜發光的女演員。

佐藤惠個性低調。翻攝佐藤惠IG

然而今年9月底，佐藤惠無預警宣布離開合作長達27年的經紀公司星塵傳播，隨後悄悄刪除IG帳號，且未對未來演藝規劃多作說明，當時就引發瘋猜是否準備迎接人生新階段，如今堂本光一正式宣布婚訊，也讓這些動向被視為早有跡可循。



