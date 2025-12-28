堂本光一宣布結婚 46歲邁入婚姻聲明全文曝光

【緯來新聞網】日本偶像男星堂本光一透過經紀公司STARTO Entertainment官方網站宣布結婚，親自向長年支持他的粉絲和相關人士報喜。堂本光一透過聲明表示：「雖然是個人私事，此次我要向各位長期支持我腳步的相關人士報告，我，堂本光一將邁入婚姻。」

46歲堂本光一宣布結婚。（圖／堂本光一IG）

現年46歲的堂本光一，與堂本剛於1993年組成KinKi Kids，並於1997年正式出道。即使兩人同姓，但並無血緣關係。該組合至今保持著日本「出道單曲至今所有單曲連續奪冠」的金氏世界紀錄，未曾中斷。

堂本光一宣布結婚。（圖／翻攝STARTO Entertainment官網）

堂本光一身兼歌手、演員與舞台劇製作人，在演藝圈活躍超過30年。他的婚訊引來粉絲與藝人們紛紛祝賀，社群平台上也湧現大量恭喜留言。目前尚未公開配偶身分，經紀公司也呼籲外界給予新婚夫妻空間與祝福。

