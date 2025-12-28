堂本光一準新娘是她！佐藤惠超仙美照曝光 愛情長跑12年修成正果

娛樂中心／綜合報導

堂本光一與佐藤惠的戀情2023年曝光。（圖／翻攝自堂本光一、佐藤惠IG）

DOMOTO成員堂本光一今（28）日證實即將與圈外女友步入婚姻，雖然聲明中並未曝光女方真實身份，但過去傳出他與女演員佐藤惠已低調交往超過10年，加上佐藤惠此前突然宣布離開合作長達27年的經紀公司，隨後低調刪除IG帳號，引發外界揣測。

佐藤惠突然宣佈離開經紀公司，並關閉個人IG帳號，被外界普遍解讀為「婚前準備」。（圖／翻攝自Threads）

根據日媒報導，堂本光一與佐藤惠已交往12年，兩人2009年合作音樂劇《Endless SHOCK》相識，之後發展為戀人，2023年被爆出熱戀消息，當時堂本光一所屬經紀公司並未否認戀情，僅低調回應「沒有特別評論」。

佐藤惠2001年在《3年B組金八先生》飾演學生出道，後來持續在演藝圈交出亮眼成績單，更曾在電視劇《花樣男子》中亮相。然而，佐藤惠今年9月底無預警宣布離開經紀公司「星塵傳播」，當時外界便開始猜測她是否準備迎接人生新階段，隨著堂本光一親口公開婚訊，佐藤惠也被點名就是婚訊女主角。

