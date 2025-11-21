堂本光一「滿頭白髮＋超深皺紋」照片曝 粉絲驚呼認不出

堂本光一推出最新專輯《RAISE》。（愛貝克思提供）

日本歌手堂本光一推出最新專輯《RAISE》，首週以8.5萬張銷量成績勇奪「Oricon公信榜專輯週榜」冠軍寶座。這是自2021年6月14日的《PLAYFUL》以來，暌違4年3個月再度並連續3張作品拿下專輯週榜冠軍，這也是他累計第6次獲得專輯榜首。

專輯以「RAISE」為名，包含「提升情緒」、「帶動氣氛」、「鼓舞」等意涵，並以「A new step forward（邁向新的一步）」為主題製作。收錄包含主打曲〈The beginning of the world〉在內、貫徹鼓舞人生、追求娛樂本質的多首歌曲。以本作為主題的巡迴演唱會「KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE」10月4日於愛知・Aichi Sky Expo起跑，在巡迴日本全國4城市、共11 場公演後，於11月6日在大阪劃下完美的句點。

堂本光一還在10月底抽空參加了後輩上田龍也企劃的萬聖節音樂祭「MOUSE PEACE FES. 2025 2nd Bite」，並在IG上公開了自己化身為「老爺爺」的驚人變身照片，因上田要求而挑戰「白髮白鬍子＋深刻皺紋」的超逼真老人妝，讓人幾乎認不出本尊。他也幽默寫下「從年輕Jr.到老爺爺跨度太大……」，並標註了「爺本光一」。上田同時上傳替「光一爺爺」餵飯的影片，並標註「40年後的練習」。影片中光一因嘴張不開而與上田一起笑場，展現了2人逗趣情誼，粉絲們也紛紛留言表示震驚與爆笑。堂本光一最新個人專輯《RAISE》推出初回限定版A、B及普通版，台壓版已於21日正式發行。

