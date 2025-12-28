堂本光一結婚了！聲明全文曝光 「一般人」老婆身分疑是女演員

DOMOTO（舊名：近畿小子）成員堂本光一宣布結婚。翻攝IG@koichi.domoto_kd_51

DOMOTO（舊名：近畿小子）成員堂本光一今（28日）無預警宣布結婚！過去曾傳出他和演員佐藤惠穩定交往10年，如今他透過STARTO娛樂官網宣布，接下來將步入婚姻，繼續努力工作，希望外界給予支持，有關係人士表示，女方是前女演員，目前是圈外人，由於佐藤惠先前離開自出道以來就簽約的經紀公司「Stardust Promotion」，引發瘋猜女方身分就是佐藤惠。

堂本光一在STARTO ENTERTAINMENT官方網站宣布：「很抱歉要公開我的私事，但我想告知一直以來支持我的各位，我已經決定結婚。我會繼續努力，心中充滿感恩，比以往更加真誠地為大家服務，會更努力地做好每一份工作，也會珍惜與大家建立的友誼。希望大家以後也能繼續支持我。」

堂本光一的聲明全文曝光。翻攝STARTO Entertainment官網

儘管沒有公開老婆身分，但據日媒《產經體育》報導，堂本光一會和女方認識，是在音樂劇Endless SHOCK合作，女方於2009、2010年的演出中飾演女主角，該名女性就是佐藤惠，2023年2月兩人的戀情被爆出，堂本光一所屬的傑尼斯事務所及女方經紀公司皆沒有正面回應。

然而先前佐藤惠因為合約期滿，離開待了27年的經紀公司，並刪除社群平台帳號，隨後就傳出她即將要宣布婚訊，許多日本女星在結婚前，會先抹去自己的藝人身分，低調成為「一般人」，如今堂本光一宣布結婚似乎也是證實消息。堂本光一1997年和堂本剛以KinKi Kids（近畿小子）出道，曾讓萬千少女瘋狂，近年來則多活躍在戲劇表演上。



