堂本光一親口宣布結婚！過去曾秘戀女演員 今突官宣「娶圈外女友」

DOMOTO（前身為KinKi Kids）成員堂本光一，今（28）日透過所屬經紀公司 STARTO ENTERTAINMENT 官方網站發表聲明，親口宣布即將與圈外女性步入婚姻。他在文中向一路支持他的相關人士致意，並表示婚後仍會全力投入工作，希望大家繼續給予溫暖支持。

消息一出，立刻在日本娛樂圈與粉絲圈掀起熱烈討論。畢竟出道超過 30 年、向來私生活極度低調的堂本光一，這次不只親自認了，還選在年底前正式對外公布，被不少粉絲直呼：「真的等好久了。」而這樁婚訊，其實早就被外界「嗅到不尋常」。

堂本光一宣布準備要結婚。（圖／翻攝自堂本光一IG）

日本週刊《女性SEVEN》早在今年 10 月就曾爆料，堂本光一自 2023 年起，與舞台劇《Endless SHOCK》合作多年的女演員佐藤惠美傳出穩定交往。更耐人尋味的是，女方在今年 9 月底突然離開待了 27 年的經紀公司，沒有公布新東家，同時也悄悄刪除社群帳號。

這一連串「消失操作」，讓不少日媒與粉絲聯想到，過去多位女星在與男偶像結婚前，曾刻意淡出演藝圈、回歸「一般人」身分，避免婚訊曝光後引發過度騷擾，因此外界早已猜測：「是不是快宣布了？」如今堂本光一親口證實婚訊，也讓這些線索被一一對上。

事實上，堂本光一今年可說是公私兩得意。除了宣布結婚，他所屬的雙人團體也在今年 7 月正式將團名從使用 26 年的「KinKi Kids」改為「DOMOTO」，象徵全新階段。而他的搭檔堂本剛，早在去年 1 月就已與「桃色幸運草Z」成員百田夏菜子結婚，兩人如今雙雙升格為人夫，也被日媒形容是「一起邁入人生新篇章」。

堂本光一自 1997 年以〈玻璃少年〉出道以來，始終站在日本偶像圈頂端，主演舞台劇《Endless SHOCK》更創下累積超過 2000 場的驚人紀錄，被視為無法被取代的存在。如今選擇在事業穩定之際步入婚姻，也讓不少粉絲送上祝福，直言：「只希望他幸福。」

