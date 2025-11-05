堅信美必挺台時代已不復返

三度獲得普立茲獎的紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）5日警告，「堅信美國必定挺台的時代，已一去不復返」，他坦言「我都不確定川普會保護紐約，遑論台灣」。佛里曼建議台灣在動盪下保持節制、強化經濟與科技優勢，以「低調且不可或缺」的姿態在大國競逐間守住空間。

最近美國陸續有人主張在兩岸之間，台灣應有所克制的論調。先前美國知名智庫蘭德公司（RAND）發布報告呼籲華府敦促台灣保持克制，建議美國政府應創造一種情境，最大限度激勵北京採取漸進式統一路徑。美國《時代》雜誌10月23日刊登華府智庫「國防重點」的亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）的投書，主張華府不應放棄「一個中國」政策，繼續維持戰略模糊的立場，強調談判才是兩岸間的唯一出路，建議美國應該減少高層訪台和軍艦過境台灣海峽等舉措。

美陸高層 應促川習每周通話

佛里曼是暢銷書《世界是平的》作者，他昨日以視訊方式，參與「2025遠見高峰會」，發表演說時，作以上表示。對於甫舉行的「川習會」，他認為，世上沒有任何關係的重要性勝過美中關係。若他是北京或華府高層，就會盡力促成2位領袖每周通話，而不是半年見面短短2小時。

常有人問佛里曼，「當自由貿易逐漸消失，世界還是平的嗎」？他不認為自由貿易會消失，因為人們依然想相互交流，世界比以往更扁平，在特定領域甚至已徹底融合，世界不是共同繁榮，就是集體衰落，美中兩國的命運也是如此。

在當前的情勢下，佛里曼對台灣的建議是，「不要採取任何激進行動。如果我是台灣，我會保持低調、做好本分，繼續發展現有的出色經濟，盡量避免捲入衝突」。

兩岸問題 每拖1年都是好事

此外，仍有不少人相信美國會保護台灣，佛里曼則直言，「我甚至無法確定紐約遭到侵略，川普是否會出手，更遑論台灣。所以，我不會那麼有冒險精神。保持冷靜也很重要，因為過去可以堅信美國總統會支持台灣的時代，早已一去不復返，不然你們可以去問澤倫斯基！」

至於兩岸問題，佛里曼表示，他不瞭解大陸國家主席習近平是否有時間表，但中方每拖1年不行動，都是好事。台灣或許必須放下自尊和抱負，避免讓北京陷入不得不採取軍事行動的局面，但台灣應該繼續發展經濟，成為全球科技供應鏈不可或缺的一環，這才是台灣最好的防禦，沒人可以取代。

佛里曼總結，陸美是2個超級大國，台灣只是一座小島。但是，川普也沒有幻想「賣台而不名聲掃地」。台灣的雙重策略就是讓自己像「刺蝟」，劃清界限，讓北京不想對你動手，同時保持合作、低調，讓台灣有更多選項可走。

蘇起呼籲 變局中應「和」以自救

同時出席論壇的前國安會祕書長蘇起呼籲，台灣各政黨應該認真討論如何協力開展與北京對話，對台灣而言，兩岸對話結果一定比美陸交易更好，也更有尊嚴。如不「和」以自救，「變局」即將成為「殘局」 ，靜等自己被兩強收拾。

蘇起說，第一個變局是西太平洋的美中軍力對比，已明顯向中共傾斜，第二是美國對台政策由2024年前的「抗中保台」滑向「軟抗中、不保台」。如果「台灣有事」，各國響應的意願與力度必然降低。第三個則是美台不再有共同價值與利益，川普認為台灣不是美國的核心利益所在。

蘇起直指，美國軍力下降，內部又自殘，更輕視台灣，不但保台能力不足，連意願都大不如前。台灣是到了重新戰略抉擇以主導自己命運的時候。

蘇起認為，台灣如仍執意「鬥」或「拖」，前途應不出2個結局：第一種，由美陸兩強協商決定；第二種，則由一強（即中國大陸）用武力或其他方式決定。