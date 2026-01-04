堅信賴清德有承諾！黃榮利不甩黨中央：若反對他會叫我退選

民進黨嘉義縣議員黃榮利爭取黨內縣長提名，於文宣聲稱總統賴清德曾囑咐其準備參選，引發黨中央駁斥。黃榮利今（4）日在政見會後受訪強調，僅採信賴清德親口所言，並表示若賴清德反對，應會直接要求他退選。

民進黨嘉義縣議員黃榮利。（圖／翻攝自民進黨YT）

有意角逐嘉義縣長提名的黃榮利與立委蔡易餘今日共同參與提名政見會，雙方展開正面交鋒。這場政見會火藥味十足，蔡易餘質疑黃榮利初選期間，與曾拒絕黨內初選結果、背叛民進黨的人密切往來，這些人仍會投入今年的五合一選舉，若黃在初選勝出，要如何整合、領導嘉義打贏選舉？

黃榮利重申自己身為35年黨員，一路追隨賴清德總統，立場從未改變。他強調過去初選期間曾協助賴清德，呼籲各界無需質疑，若未來有福氣服務縣民，將致力加強福利。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

關於黃榮利在地方平面文宣中提及，賴清德曾於2023年3月囑咐「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」一事，民進黨中央黨部日前發布澄清，指出絕無此事。黨部同時特別提醒所有參與初選的參選人，務必遵守初選相關規定。

面對媒體詢問黨中央的駁斥，黃榮利受訪時回應，對於賴清德身為黨主席的立場與發言都能理解。但他堅持表示，只有賴清德親口告知的內容才會相信，對於其他傳聞皆以「笑笑」置之。他更進一步指出，假設賴清德反對他參選，應該會直接要求他退選。

