堅偉大戰延長賽 子弟兵正面交鋒

民進黨在113年台北市士林、大同區立委選舉初選中，時任議員的王世堅阻斷立委何志偉的連任之路，但2人的政治對決並未就此落幕，今年台北市議員選戰，王世堅辦公室助理賴俊翰、何志偉所屬人馬朱政騏，將在中山、大同區正面對決，2人的子弟兵被視為2大派系較勁的延長賽，也讓該選區選情提前升溫。

賴俊翰表示，他和朱政騏跑行程見面都會打招呼，由於一開始外界對新人不夠了解，自然會認為選戰是各派系人馬的對決延伸，但台北市的選民最厭惡的就是政治鬥爭口水，民進黨新人現在站出來是想要改變。

他透露，王世堅其實到現在仍是非常稱讚何志偉，而他跟王世堅一樣，從小在中山大同區長大，也認識20多年，能被視為接班人可以說是順理成章，王世堅是真誠又重感情的人，教他要先為選民付出，才會得到民眾的認同。

賴俊翰說，未來如果當選，相關市政問題會請教王世堅，因為王世堅比他更了解中山大同的地方事務，一步一腳印去服務民眾；2月4日王世堅會陪他到黨部登記參加黨內初選，2月10日則會陪他車隊掃街。

朱政騏說，民進黨的好習慣是「一局歸一局」，他與賴俊翰認識很久，也有默契不會互相攻擊、做小動作。但他坦言，當年「堅偉大戰」太精彩、刺激，王世堅和何志偉地方實力又很堅強，所以外界才會猜測他與賴俊翰會延續對決。

他表示，他和賴俊翰都是新人，沒有太多組織和資源，更不會去互相攻擊，目前要做的就是加倍努力，趕上現任議員腳步；以前在何志偉的團隊工作，但不管現在或未來也都還是何志偉團隊一員，能被認定是接班人心中很開心，也是外界對自己的肯定，同時也要加倍努力。

朱政騏指出，中山大同區都對王世堅的問政風格非常欣賞，他其實也自我期許能成為「民主戰艦」王世堅2.0，服務地方、回應民意。