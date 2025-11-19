堅偉大戰2.0？王世堅喊話「競爭已過去」 大讚何志偉「奇兵」選桃園

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

民進黨積極布局2026選戰，目前6都僅剩台北、桃園人選仍未明。綠委王義川、總統府副秘書長何志偉均被視為出戰桃園有力人選；而近日也有黨內幕僚指出，桃園可派「奇兵」上陣，並點名綠委王世堅、蔡其昌，外界好奇是否又將上演「堅偉大戰2.0」，王世堅今（19）日駁斥此傳聞，強調何是個好人選，若對方有需要站台他會「隨傳隨到」。

對於被點名選桃園，可能會上演「堅偉大戰2.0」，王世堅立馬表態「沒有沒有」，何志偉準備比較多、比較深入，他很適合；且何志偉勤勞、溫和，對桃園市政也有一定看法與深入研究，「何志偉規劃參選桃園市長，已經規劃1年之久」，相信他不只是行動上深入桃園基層，在未來參選政見上，一定有相當多的琢磨、準備。

因此，王世堅認為，針對桃園市長選舉，何志偉是很好的人選，從來沒有所謂「堅偉大戰」，而且過去的競爭就已經過去了。



至於是否會表達沒有參選桃園的意願？王世堅連忙回應「不用」，因為選對會從來也沒問過他，若自己表達的話，好像有點一廂情願，「這個不好，我完全沒有這個想法」。

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

媒體追問「如果未來真的有機會的話，會對何志偉表達支持或站台？」，王世堅表示，22縣市黨有提名任何優秀人選，相信各地方一定有強力的輔選大將，雖然他在台北比較遠，但是如果有需要，「只要通知我絕對隨傳隨到！」

先前同樣被點名選桃園的王義川，是否何志偉比他更適合？王世堅指出，自己沒有做比較，王義川有王義川的特色，另就他了解的何志偉，對方年輕、肯學習、態度非常謙虛，是個善良的孩子，「由何志偉去參選也是種奇兵，會讓對手萬萬想不到」。

最後，王世堅強調，正如現任桃園市長張善政所講，不會因為選舉對手年輕，就歧視對方沒經驗、比較沒能力；既然如此，那就讓何志偉上場。

