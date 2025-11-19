堅偉大戰2.0？王世堅急撇 讚何志偉多優點

▲王世堅直言，何志偉參選桃園很適合，同時細數何多項優點，包含勤勞、溫和、年輕、善良等。（圖／記者陳佩君攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 媒體報導，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，民進黨立委王世堅與蔡其昌是合適人選。對此，王世堅今（19）日受訪時被問到，未來是否上演「堅偉大戰2.0」時立刻駁斥，並直言何志偉參選桃園很適合，同時細數何多項優點，包含勤勞、溫和、年輕、善良等，認為由何志偉參選也是出奇兵，會讓對手想不到。

王世堅、何志偉2023年在民進黨台北市第2選區（士林、大同）競爭立委初選，雙方競爭廝殺激烈，被媒體稱為「堅偉大戰」，最終由王世堅險勝；面對2026年縣市長選舉，媒體點名王世堅參選桃園，不過，何志偉也有意參選。

民進黨下午舉行中常會，媒體會前詢問，王世堅被點名參選選桃園，而何志偉也傳出想選桃園，是否會變成「堅偉大戰2.0」？王世堅聽聞後立刻駁斥，「沒有、沒有」，直呼何志偉準備比較多、也比較深入，且他也很適合。

王世堅稱讚，何志偉非常勤勞、溫和，對桃園市政，也有其看法，做一些深入的研究，據他所知，何志偉規劃參選桃園市長有一年之久，相信何不只是行動上，深入桃園基層，在未來參選的政見上，也一定做相當多的琢磨、準備，「桃園市長的選舉，我認為何志偉是很好的人選，過去沒有堅偉大戰，且過去的競爭也已經過去」。

對於是否和選對會或主席賴清德報告，沒有要選桃園市長？王世堅直言，他不用表達，他們也從未問他，「自己表達好像有點一廂情願，這個不好，因為我完全沒有那個想法」。

至於是否未來可能支持何志偉？王世堅說，22縣市中，黨會提名優秀人選，相信各地方一定有他們很強力的輔選大將，畢竟他在台北會比較遠，但若有需要的，只要一通知他，他絕對隨傳隨到。

媒體詢問，何志偉是否比立委王義川更適合嗎參選桃園？王世堅說，他沒有去做這個比較，王義川有王義川的特色，但他了解的何志偉，因為年輕、可以學習，且其態度也非常的謙虛，何是一個很善良的孩子，所以由何去參選，他覺得這也算是奇兵，會讓對手萬萬想不到。

王世堅也說，正如對手所言，不會因為選舉對手是年輕就歧視，「那既然這麼說，就讓何志偉上場」。

